Аварія сталася на дорозі з Тернополя до Смиківців

На дорозі Тернопіль – Смиківці п’яний водій зіткнувся з автомобілем, всередині якого перебували четверо дітей. Як наслідок – троє неповнолітніх отримали травми. У поліції з’ясували, що водій намагався в невстановленому місці здійснити розворот, перетнувши подвійну суцільну смугу.

Аварія трапилася близько 17:00 15 жовтня. У результаті ДТП постраждали троє неповнолітніх. Їх з тілесними ушкодженнями бригада швидкої допомоги доправила до медзакладу, повідомили в поліції Тернопільщини в четвер, 16 жовтня.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції. Правоохоронці встановили, що водій автомобіля BMW Х6 не переконався у безпечності маневру та почав здійснювати розворот. Як наслідок – він зіткнувся із BMW 740 LD XDRIVE, у якому перебувало четверо дітей.

У крові 37-річного водія «Драгер» показав 2,2 проміле

Під час розмови з водієм, який намагався розвернутися на дорозі, поліцейські помітили, що він може перебувати в нетверезому стані. Газоаналізатор «Драгер» показав 2,2 проміле алкоголю в крові 37-річного водія-порушника. Його затримали. Тернополянину оголосили підозру, згідно зі ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей) та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.