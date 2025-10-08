Рівень спʼяніння перевищив діапазон вимірювання

Жидачівський районний суд оштрафував на 17 тис. грн провідного спеціаліста у Головному управлінні Держспоживслужби у Львівській області за керування автомобілем на підпитку. «Драгер» зафіксував у нього 4,85% проміле. Відповідну постанову винесли 6 жовтня.

За матеріалами справи, 23 червня на дорозі між Жидачевом та Рогізним поліція зупинила провідного фахівця у Держспоживслужбі Олександра Мельника, який керував автомобілем ВАЗ 2107. Виявилося, що водій пʼяний, тест на «Драгері» показав результат 4,85% проміле, що є у 24 рази вищим за норму. В Україні допустима норма алкоголю в крові — 0,2% проміле.

Сам Мельник погодився із цим результатом опісля перевірки, проте згодом в суді адвокат Олександр Соколов заперечив, що спеціаліст Держспоживслужби їхав пʼяний. Захисник запевнив, що на відео не видно результатів із «Драгера», оскільки поліцейські на певний час відійшли. Адвокат зазначив, що «Драгер» міг піддаватися маніпуляціям, і вже опісля цього стрілки на приладі стали вертикальні.

Суд встановив, що процедура відеофікації порушена і допитав свідка – іншого поліцейського. Свідок зазначив, що Мельник дмухнув у «Драгер», і прилад показав три вертикальні стрілки – тобто рівень спʼяніння перевищує діапазон вимірювання. Опісля цього поліцейский видрукував тест «Драгер», де було встановлено 4,85% проміле.

Суддя Святослав Сливка визнав Олександра Мельника винним і оштрафував його на 17 тис. грн та позбавив права кермування на один рік. Постанову можна оскаржити.