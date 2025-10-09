Буковинець отримав умовне покарання через те, що напав на поліцейських, які намагалися його доправити до районного військкомату. Спочатку він протаранив поліцейське авто, а потім вийшов з машини і облив себе та одного з поліціянтів бензином. Однак від вогню постраждав лише правоохоронець. Після цього ухилянт ще й влаштував погоню з поліцейськими.

Інцидент трапився близько обіду 21 січня 2025 року на вул. Коломийській в Чернівцях. Працівники поліції помітили автомобіль ВАЗ 2І 063, який їхав із несправною лампою лівого габариту. Водія зупинили, вказали на порушення. Також правоохоронці перевірили документи обвинуваченого Дмитра Кушнірюка та встановили, що він не оновив свої дані у ТЦК і СП та порушив правила військового обліку. Його мали б доправити до найближчого військкомату. Однак водій категорично відмовився, завів автомобіль та заднім ходом врізався і припарковане поліцейське авто, йдеться у вироку Садгірського районного суду від 29 вересня.

Після цього обвинувачений дістав із салону авто літрову пластикову пляшку з бензином та облив спочатку себе, а потім працівників поліції. Потім намагався запальничкою підпалити себе, однак вогонь перекинувся лише на одного з правоохоронців. Поліціянт отримав опіки пальців, які судово-медичний експерт кваліфікував як легкі тілесні ушкодження.

Після того як його замисел не вдався, чоловік сів в своє авто і втік. Правоохоронці викликали підкріплення і наздогнали порушника на території автомобільного ринку по вул. Коломийській, 15А. Під час спроби затримання, обвинувачений Дмитро Кушнірюк вийшов із автомобіля із металевим ланцюгом в руці, висловлюючись нецензурною лайкою знову погрожував працівникам поліції, що він їх поб’є. Однак правоохоронцям вдалося затримати чоловіка.

У суді обвинувачений свою вину у вчинених правопорушеннях визнав повністю. Він зазначив, що боявся, що його відвезуть у військкомат, а тому на емоціях напав на працівників поліції. Ланцюг, який зазначений в обвинувальному акті не використовував, а просто тримав у руках. Бензин дістав з машини для того, щоб підпалити себе, обливати та підпалювати працівників поліції бензином наміру не мав, а хотів скоїти акт самоспалення.

Суд призначив чоловіку три роки ув’язнення, однак враховуючи, що він щиро розкаявся і раніше не судимий, суддя призначив йому умовний термін – 1 рік 7 місяців. Також Дмитро Кушнірюк має сплатити майже 16 тис. грн витрат на судово-медичні експертизи. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.