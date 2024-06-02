Поліція розслідує інцидент як можливе втручання іноземної держави у справи Франції

Французька поліція затримала трьох провокаторів, які поклали під основу Ейфелевої вежі труни, загорнуті у прапори Франції з написом «Французькі солдати в Україні». У трунах правоохоронці виявили гіпс, повідомило видання Le Parisien.

Труни виявили зранку 1 червня на набережній Бранлі в Парижі, поблизу основи відомої Ейфелевої вежі. Троє невідомих розмістили п’ять трун, обгорнуті у французькі стяги, на яких було написано «Французькі солдати в Україні». Провокативний напис, імовірно, стосується відправлення західних військ в Україну, про можливість якого першою заявили у Франції. У трунах провокатори залишили гіпс.

Провокатори залишили п'ять трун біля Ейфелевої вежі / Фото DR

Французькі правоохоронці затримали водія машини, який перевозив труни, неподалік від Ейфелевої вежі. За словами затриманого, йому заплатили 40 євро за перевезення двох чоловіків та вантаж. Агентство AFP повідомило, що водій прибув до Парижу з Болгарії 31 травня.

Згодом поліція затримала ще двох фігурантів провокації, які намагалися виїхати з автовокзалу Берсі до Берліна. Один із затриманих виявився німцем, а другий – українцем.

За даними AFP, інцидент розслідується як можливе втручання іноземної держави у справи Франції.

Зазначимо, 14 березня президент Франції Емманюель Макрон заявив про можливість надсилання західних військових до України. На слова Макрона відреагували в США, де заявили, що не мають намірів відправляти своїх військових до України, хоч і співпрацюють з Францією щодо підтримки України.

Нагадаємо, 27 травня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що Франція відправить в Україну інструкторів для підготовки бійців ЗСУ. За словами Сирського, він уже підписав відповідні документи, які дають підстави першим французьким інструкторам найближчим часом відвідати навчальні центри в Україні та ознайомитися з їхньою інфраструктурою і персоналом.