55-річного затриманого львів'янина передали слідчим

У неділю, 30 жовтня, біля ліцею на вул. Караджича у Львові патрульні затримали підозрілого 55-річного львів’янина. Під час огляду в нього знайшли згорток з марихуаною.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що вчора вдень під час обстеження території ліцею на вул. Караджича інспектори виявили підозрілого чоловіка. Під час спілкування з патрульними 55-річний львів’янин не міг чітко пояснити мети перебування на території навчального закладу.

У чоловіка вилучили згорток з марихуаною

Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у чоловіка паперовий згорток. У ньому була подрібнена речовина зеленого кольору, рослинного походження. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.