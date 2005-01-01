Біля Львова потяг зіткнувся з каретою швидкої

Після зіткнення поїзд продовжив рух, а до пасажирів швидкої викликали ще одну карету

28 грудня у с. Давидів Пустомитівського району трапилася ДТП за участі потяга та автомобіля швидкої допомоги. Внаслідок зіткнення травмовано трьох осіб. За інформацією поліції Львівщини, ДТП трапилася близько 12:30 на залізничному переїзді. В автомобілі швидкої перебувало четверо осіб, троє з них отримали тілесні ушкодження. Двох госпіталізували у лікарню. Дизель-поїзд сполученням Львів-Ходорів після зіткнення продовжив рух. Поліція встановлює всі обставини ДТП. фото прес-служби ГУ Нацполіції Львівщини

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