Біля Львова потяг зіткнувся з каретою швидкої

СуспільствоОрися Шиян, сьогодні, 13:5313900

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Біля Львова потяг зіткнувся з каретою швидкої
фото поліції
Після зіткнення поїзд продовжив рух, а до пасажирів швидкої викликали ще одну карету

28 грудня у с. Давидів Пустомитівського району трапилася ДТП за участі потяга та автомобіля швидкої допомоги. Внаслідок зіткнення травмовано трьох осіб.

За інформацією поліції Львівщини, ДТП трапилася близько 12:30 на залізничному переїзді.

В автомобілі швидкої перебувало четверо осіб, троє з них отримали тілесні ушкодження. Двох госпіталізували у лікарню.

Дизель-поїзд сполученням Львів-Ходорів після зіткнення продовжив рух.

Поліція встановлює всі обставини ДТП.

фото прес-служби ГУ Нацполіції Львівщини

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