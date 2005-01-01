У центрі Львова водійка протаранила припаркований автомобіль

Внаслідок аварії пасажир автівки травмувався

Вночі 27 грудня водійка автомобіля врізалася у припарковану машину у центрі Львова. Як наслідок, одна особа отримала тілесні ушкодження.

ДТП трапилася 27 грудня близько 23:00 на вулиці Під Дубом біля ТРЦ «Форум Львів», повідомляє прес-служба поліції. 27-річна мешканка міста Винники за кермом Ford Fiesta в’їхала у припаркований автомобіль MG 6.

Внаслідок зіткнення пасажир Ford, 36-річний львів’янин, травмувався. У нього струс головного мозку та забійна рана чола.

Поліція встановлює обставини ДТП та той факт, чи була водійка у тверезому стані.

Разом з тим, як помітно на фото, яке оприлюднив у Facebook співробітник поліції Ігор Зінкевич, автомобіль MG 6 був припаркований під знаком «Зупинка заборонена».

Автомобіль MG 6 був припаркований під знаком «Зупинка заборонена»