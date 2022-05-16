Біля Львова у автокатастрофі загинув 46-річний поляк
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
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46-річний поляк не впорався з керуванням та перекинувся на узбіччі
На Львівщині у автокатастрофі загинув 46-річний іноземець. Водій не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль перекинувся на узбіччі.
Як повідомили у поліції, аварія трапилася у неділю, 15 травня, на трасі Львів – Самбір – Ужгород неподалік Львова. Водій автомобіля Mitsubishi Pajero, 46-річний громадянин Польщі, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, внаслідок чого автомобіль перекинувся.
Водій автомобіля отримав смертельні травми та помер на місці аварії.
За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
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