46-річний поляк не впорався з керуванням та перекинувся на узбіччі

На Львівщині у автокатастрофі загинув 46-річний іноземець. Водій не впорався з керуванням, унаслідок чого автомобіль перекинувся на узбіччі.

Як повідомили у поліції, аварія трапилася у неділю, 15 травня, на трасі Львів – Самбір – Ужгород неподалік Львова. Водій автомобіля Mitsubishi Pajero, 46-річний громадянин Польщі, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Водій автомобіля отримав смертельні травми та помер на місці аварії.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.