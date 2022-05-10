За кермом Daewoo Lanos їхав 31-річний львів'янин

У вівторок вранці, 10 травня, на вул. Богдана Хмельницького, 82 у Львові водій автомобіля Daewoo Lanos збив двох жінок, які переходили дорогу на «зебрі». Постраждалих бабцю та онучку, переселенок з Харкова, госпіталізували з травмами голови та переломами.

У патрульній поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що ДТП сталася близько 9:00 ранку. 31-річний львів'янин на автомобілі Daewoo Lanos здійнив наїзд на двох жінок, віком 68 і 19 років. За попередньою інформацією, жінки переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Постраждалих доправили у лікарню

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалими виявилися бабця та онучка – переселенки з Харкова. Обох жінок доправили з львівську лікарню швидкої допомоги.

Попередньо відомо, що у 68-річної жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом ноги та вивих щелепи. У 19-річної дівчини – закрита черепно-мозкова травма, травма поперекового відділу хребта та параорбітальна гематома.