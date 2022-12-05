Вогонь з BMW перекинувся на поруч припаркований Volkswagen

Пізно ввечері неділі, 4 грудня, у Сокільниках виникла пожежа в автомобілі BMW X3. Позашляховик повністю згорів, а ще вогонь перекинувся на машину, яка була припаркована поруч, повідомила прес-служба ДСНС.

Пожежа виникла близько 22:10 на вул. Січових Стрільців у Сокільниках. На момент прибуття пожежників, авто BMW X3 було вже повністю охоплене вогнем.

Внаслідок пожежі авто згоріло вщент (фото ДСНС)

«Як з’ясувалось, на момент пожежі автомобіль стояв припаркований, поряд був припаркований ще один автомобіль. О 22:29 пожежу локалізовано та о 22:32 ліквідовано. Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль BMW X3 та пошкоджено автомобіль Volkswagen Т4», – повідомили пожежники.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини та причину виникнення пожежі встановлює поліція.