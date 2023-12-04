Біля Львова збудували кінологічний центр Нацполіції
Нацполіція збудувала на Львівщині кінологічний центр, де утримуватимуть та тренуватимуть 27 поліцейських собак. Тут створили для них комфортні апартаменти, власну ветеринарну клініку та тренувальний комплекс. Про це 4 грудня повідомили у Національній поліції України.
У сучасному кінологічному центрі облаштували 30 вольєрів, цуценятник та 5 вольєрів карантинного відділення. Для тренування собак є смуга перешкод, місце для вигулу, окрема їдальня та навчальні класи.
Для службових собак обладнали ветеринарну клініку, де є апарат УЗД, кардіограф та операційна. Від фонду Говарда Баффета кінологи отримали високопрохідну спецавтівку та чотирьох службових собак.
У центрі працює 21 кінолог. Вони виховують собак різних порід – лабрадорів, бельгійських (малінуа), голландських та німецьких вівчарок.
«Тут готують чотирилапих за спеціальностями з пошуку людини, зброї та вибухівки, а також наркотичних речовин», – розповів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.
За інформацією поліції, лише за 10 місяців кінологічний підрозділ допоміг розкрити 821 злочин, з них 17 вбивств. За участі службових собак вилучили 188 одиниць зброї та вибухових пристроїв. Від початку повномасштабного вторгнення поліцейські працювали зі службовими собаками в зоні бойових дій: рятували людей, шукали вибухівку та брали участь у розмінуванні Київщини, Херсонщини та Харківщини.
З міркувань безпеки у поліції не розголошують точної локації, де працює кінологічний центр. Однак, як інформував ZAXID.NET, у 2018 році поліція погоджувала у міськради містобудівні умови та обмеження для будівництва розплідника службових собак. Його мали збудувати у промзоні «Сигнівка» на ділянці площею 0,657 га. Тендер з вибору підрядника провели торік, єдиним учасником і переможцем стало ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект», яке зобов’язалося збудувати розплідник за 41 млн грн. Нагадаємо, це підприємство підозрюється у шахрайстві, фігурує у скандалах із закупівлями одягу, бронежилетів та касок для військових. Також воно будує Центр безпеки громадян у гірському селі Новий Кропивник.