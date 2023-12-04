Поліцейські собаки допомагають шукати людей і розміновувати території

Нацполіція збудувала на Львівщині кінологічний центр, де утримуватимуть та тренуватимуть 27 поліцейських собак. Тут створили для них комфортні апартаменти, власну ветеринарну клініку та тренувальний комплекс. Про це 4 грудня повідомили у Національній поліції України.

У сучасному кінологічному центрі облаштували 30 вольєрів, цуценятник та 5 вольєрів карантинного відділення. Для тренування собак є смуга перешкод, місце для вигулу, окрема їдальня та навчальні класи.

Для службових собак обладнали ветеринарну клініку, де є апарат УЗД, кардіограф та операційна. Від фонду Говарда Баффета кінологи отримали високопрохідну спецавтівку та чотирьох службових собак.

У центрі працює 21 кінолог. Вони виховують собак різних порід – лабрадорів, бельгійських (малінуа), голландських та німецьких вівчарок.

«Тут готують чотирилапих за спеціальностями з пошуку людини, зброї та вибухівки, а також наркотичних речовин», – розповів заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

За інформацією поліції, лише за 10 місяців кінологічний підрозділ допоміг розкрити 821 злочин, з них 17 вбивств. За участі службових собак вилучили 188 одиниць зброї та вибухових пристроїв. Від початку повномасштабного вторгнення поліцейські працювали зі службовими собаками в зоні бойових дій: рятували людей, шукали вибухівку та брали участь у розмінуванні Київщини, Херсонщини та Харківщини.

З міркувань безпеки у поліції не розголошують точної локації, де працює кінологічний центр. Однак, як інформував ZAXID.NET, у 2018 році поліція погоджувала у міськради містобудівні умови та обмеження для будівництва розплідника службових собак. Його мали збудувати у промзоні «Сигнівка» на ділянці площею 0,657 га. Тендер з вибору підрядника провели торік, єдиним учасником і переможцем стало ТОВ «Будівельний альянс монтажпроект», яке зобов’язалося збудувати розплідник за 41 млн грн. Нагадаємо, це підприємство підозрюється у шахрайстві, фігурує у скандалах із закупівлями одягу, бронежилетів та касок для військових. Також воно будує Центр безпеки громадян у гірському селі Новий Кропивник.