У результаті пожежі будинок згорів повністю

Уночі на четвер, 19 січня, згорів дерев’яний житловий будинок у селі Виннички неподалік Львова. У результаті пожежі загинув 69-річний чоловік.

За даними ДСНС Львівщини, пожежа в селі Виннички Львівського району сталася близько опівночі. На момент прибуття пожежників дерев’яний житловий будинок був повністю охоплений вогнем. Очевидці повідомили, що усередині може перебувати чоловік.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. Ним виявився 69-річний батько власниці будинку. Пожежу гасили 20 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки близько 2 год. Вогонь повністю знищив житловий будинок. Причини та обставини пожежі встановлюють правоохоронці.