Бомба паралізувала рух одного з найбільш завантажених вокзалів світу

У Франції поблизу одного з найбільш завантажених вокзалів світу виявили нерозірвану бомбу часів Другої світової війни. Снаряд виявили посеред колій, а рух потягів зупинили, повідомило у п’ятницю, 7 березня, Reuters.

За даними представника компанії-перевізника Eurostar, бомбу виявили залізничники, які проводили ремонтні роботи, приблизно о 4:00 за 2,5 км від Північного залізничного вокзалу (Gare du Nord) в Сен-Дені. Над ліквідацією бомби вагою у кількасот кілограмів працюють рятувальники.

Бомба, яка лежала посеред колій, паралізувала рух приміської залізниці, а також національних та міжнародних поїздів. Зокрема, затримуються потяги з Великої Британії, Бельгії та Нідерландів.

Зазначимо, Gare du Nord є третім за завантаженістю залізничним вокзалом у світі та першим у Франції. За добу через вокзал проходить понад 700 тис. пасажирів.