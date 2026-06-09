Що стало причиною падіння гелікоптера, наразі невідомо

8 червня поблизу Ормузької протоки на Близькому Сході розбився американський бойовий гелікоптер Apache. Двох членів екіпажу врятували, повідомила газета The New York Times із посиланням на проінформовані про інцидент джерела.

За даними NYT, американська армія використовує гелікоптери цього типу для протидії малим човнам та дронам в Ормузькій протоці, закритої Іраном. Втрата вертольота 8 червня стала першою від початку війни США з Іраном.

Інцидент стався через кілька днів після загострення бойових дій в регіоні. Нагадаємо, тоді Ізраїль та Іран обмінялися ударами.

Наразі невідомо, чи був американський гелікоптер збитий іранським вогнем, чи впав через технічну несправність. Обох членів екіпажу вдалося врятувати.

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Зазначимо, загалом від початку війни на Близькому Сході у лютому США втратили низку літаків. 19 березня CNN повідомив, що Іран вперше вразив американський літак-невидимку F-35. Винищувач-амфібія був змушений здійснити екстрену посадку. До того США втратили три винищувачі F-15 через дружній вогонь над Кувейтом. 29 березня Іран знищив літак стратегічної авіації США E-3 Sentry AWACS на авіабазі в Саудівській Аравії.

У квітні Іран збив над своєю територією американський винищувач F-15. Пілотів розшукали на території Ірану за значної повітряної підтримки. За даними Axios, збиття літака «стало жахіттям для американських військових», бо КВІР розшукував їх на території Ірану. Зазначається, що іранська влада оголосила нагороду в 10 млрд томанів тому, хто знайде американця.