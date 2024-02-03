З місця ДТП шпиталізували водія та пасажирку

На Львівщині у ДТП травмувалися двоє людей. Автомобіль Mitsubishi L200 в’їхав у дерево. Дорожньо-транспортна пригода сталася 2 лютого на трасі між селами Калинів та Корналовичі Самбірського району.

Як повідомили у поліції, 60-річний водій автомобіля не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у дерево.

Його та 55-річну пасажирку з травмами шпиталізували. Обоє постраждалих – мешканці Самбора.

Від удару в машині спрацювали подушки безпеки (фото поліції)

Слідчі Самбірського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.