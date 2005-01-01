Біля театру ім. Марії Заньковецької висадили сім магнолій сорту «Жовта пташка»

Біля театру ім. Марії Заньковецької посадили магнолії

Перед входом до Національного драматичного театру ім. Марії Заньковецької висадили сім магнолій сорту «Yellow Bird» («Жовта пташка»). Про це у п'ятницю, 1 червня, ZAXID.NET повідомила начальниця відділу урбаністики «Інституту просторового розвитку» Олександра Сладкова.

«Ми обрали жовті магнолії, оскільки вони пасуватимуть до фасаду театру», – сказала Олександра Сладкова.

Магнолії посадили на місці каштанів, які зрізали у березні, оскільки вони були аварійними. Ввечері, 31 травня, працівники театру та волонтери допомогли викорчувати залишки коріння старих каштанів.

Напередодні ввечері викорчовували залишки коріння каштанів

А вже вранці на їх місці висадили дерева. Вартість висадження дерев склала 35 тис. грн. 2,5 тис. з них заплатили за оренду екскаватора, за допомогою якого викорчовували коріння каштанів. Гроші на висадження магнолій зібрали львів’яни.