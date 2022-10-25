Наслідки вибуху біля бізнес-центру Євгена Балицького в Мелітополі, 25 жовтня 2022

В окупованому Мелітополі вранці вівторка, 25 жовтня, вибухнула автівка біля бізнес-центра, в якому розташована пропагандистська телекомпанія «ЗаТВ». Про це повідомили мер Мелітополя Іван Федоров, а також російські пропагандистські ЗМІ.

Окупанти повідомили, що від вибуху поранення отримали п’ятеро людей, серед яких є працівники пропагандистського телеканалу. Також вони повідомили, що біля будівлі вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

Однак мер Мелітополя уточнив, що біля будівлі вибухнув автомобіль. Також, за його словами, в будівлі розташовано окупаційну адміністрацію окупованої частини Запорізької області, яку очолює колаборант Євген Балицький, а також відділення ФСБ. Місцевий сайт РІА-Мелітополь повідомив, що всі ці відомства працювали в бізнес-центрі, яким володіє безпосередньо Балицький.

Раніше Федоров повідомив, що вночі у селі Світлодолинське Мелітопольського району пролунало близько семи вибухів, а також спостерігався дим з боку залізничного моста.