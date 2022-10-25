ЗСУ вдарили по базі «кадирівців» 24 жовтня

Збройні сили України вдарили по базі російських загарбників у Херсонській області. Як повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан, на базі перебували військові, підпорядковані голові Чечні Рамзану Кадирову.

За його словами, ЗСУ завдали удару по базі «кадирівців» у понеділок, 24 жовтня. Внаслідок удару загинули близько 40 російських військових, ще понад 60 отримали поранення.

Штефан не уточнив, де саме було завдано удару по «кадирівцях», але за інформацією одного з мілітарних Telegram-каналів, це сталося на Херсонщині. Також зазначимо, що про 40 загиблих окупантів на Південному напрямку повідомило у нічному зведенні 25 жовтня оперативне командування «Південь».

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