Наразі прізвище та ранг командира «кадирівців» невідомі

Військовослужбовці 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили на фронті одного з командирів російського підрозділу «Ахмат». Окупанта ліквідували на Донеччині, повідомив «Українській правді» речник 128 бригади Ярослав Галас у неділю, 10 березня.

За словами Галаса, одного з командирів спецпідрозділу росіян у Чеченській республіці, яким керує Рамзан Кадиров, знищили поблизу Роботиного у Донецькій області. Ворога ліквідували кілька днів тому.

Речник 128 бригади повідомив, що наразі не вдалося встановити прізвище та ранг командира. За даними регіонального порталу Mukachevo.net, командира ліквідували у військовому баггі за допомогою безпілотника.

Нагадаємо, «Ахмат» – це спеціальний підрозділ у складі Нацгвардії Росії, який дислокується у Чеченській республіці. Бійці підрозділу також відомі як «кадирівці», оскільки виступають під командуванням проросійського президента Чечні Рамзана Кадирова. Військовослужбовці «Ахмату» воюють на території України з 2024 року – вперше «кадирівці» взяли участь у російсько-українській війні під час бою за Донецький аеропорт 26 травня 2014 року. З початку повномасштабного вторгнення брали участь в атаках на Київщину, Донеччину та Херсонщину.

Зазначимо, на 27 лютого 2022 року українські оборонці знищили під Гостомелем елітний підрозділ «кадирівців». Тоді загинув один із командирів підрозділу – соратник Рамзана Кадирова Магомед Тушаєв.