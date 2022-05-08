Бійці «Азову» назвали чотири можливі сценарії для захисників, які перебувають в облозі російських військ

Бійці «Азову» розповіли про шанси вижити на «Азовсталі» в Маріуполі. Про чотири можливі сценарії для захисників, які перебувають в облозі російських військ, розповів офіцер управління розвідки полку «Азов» Ілля Самойленко під час брифінгу 8 травня, повідомило «Громадське».

За словами Іллі Самойленка, перший варіант: відкласти зброю і чекати на кінець. Тоді можлива або повільна смерть від голоду, або швидка — від бомб.

Другий варіант, за словами Самойленка, – «спробувати втекти, як боягузи, та думати лише про власне життя, а не про обов'язок та присягу».

Він зазначив, що саме так сталося з командиром морської піхоти 36-ї бригади Володимиром Баранюком, який відмовився виконувати наказ і спробував втекти з міста з невеликою групою. Самойленко наголосив, що такий варіант може призвести до смерті: одна людина загинула.

Третій варіант, за словами Самойленка, – здатися. Проте його «Азовці» відкидають.

«Ми весь цей час знали, що полк «Азов» не має високих шансів на виживання, якщо нас візьмуть у полон. Здатися для нас неприйнятно. Кожен полонений — це ресурс політичного і військового тиску. Це ресурс, щоб підвищити рівень переговорів і позицій, які ми можемо залишити на політичній сцені», — сказав Самойленко.

І четвертий варіант – «єдиний спосіб, який гарантує вам життя, за яке не буде соромно, – стояти і боротися».

Зазначимо, що захисникам Маріуполя без артилерії та авіації вдалося знищити 2,5 тис. військових РФ.