Українські воїни знищили ще одну колону російських окупантів

У тилу противника бійці ССО разом із бійцями з Грузинського легіону знищили цілу колону росіян. У цьому також допомагали розвідники з ГУР. Де саме вдалося знищити ворогів не повідомляється, однак командування Сил спеціальних операцій ЗСУ, у неділю, 20 березня, опублікували відео, на якому видно як вибухає колона російських загарбників.

Кількість знищеної техніки поки що невідома, так само як і кількість знищених російських військових. За інформацією командування ССО, тіла ліквідованих росіян опізнати буде неможливо, адже їхню колону знищили вщент.

«Це – наша чергова доповідь українському народові. Ми давали вам присягу на вірність, і ми виконуємо свою обіцянку: у глибокому тилу противника воїни Сил оборони України знищили чергову колону росіян. На місці підриву жива сила противника опізнанню не підлягає», – йдеться у повідоленні командування ССО.

Відео підриву колони росіян

До ліквідації цієї колони росіян були залучені добровольці із Грузинського легіону, а також розвідники з ГУР Міноборони.

Нагадаємо, про втрати росін у війні з Україною, можна читати у щоденній статистиці від ZAXID.NET за цим посиланням.