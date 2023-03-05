Вежу було знищено з другої спроби

Спеціальний підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України Kraken заявив, що за допомогою дрона-камікадзе знищив автономну вежу спостереження «Гренадер» у Брянській області Росії. Про це йдеться у повідомленні спецпідрозділу у Facebook.

«Силами розвідки спецпідрозділу Kraken за допомогою дрона-камікадзе знищено автономну вежу спостереження «Гренадер» у Брянській області», – йдеться в дописі.

Спецпідрозділ оприлюднив відео операції. З нього видно, що вежу було знищено з другої спроби.

Водночас підрозділ не повідомляє, коли це сталося.

Нагадаємо, російські ЗМІ у вівторок, 28 лютого, повідомили про падіння безпілотника в Коломенському районі Підмосков'я поряд з об'єктом, що належить російському газовому монополісту «Газпром».

Цього ж дня міноборони РФ поширило інформацію про те, що Україна нібито здійснила атаки безпілотниками на інфраструктурні об'єкти на території Росії. Водночас українські офіційні особи заперечили свою причетність до інцидентів.