ССО ретельно готувались до спецоперації

Бійці Сил спеціальних операцій в межах операції «Говерла» захопили опорний пункт росіян на панівній висоті, який не вдавалось захопити кілька місяців. Про це у четвер, 8 лютого, повідомили у прес-службі ССО.

Підрозділи Сил оборони групи ССО ретельного планували та готувалися до операції. За допомогою безпілотника з тепловізійною оптикою бійці здійснили дорозвідку позицій та уразили виявлені цілі ударними FPV-дронами. Одразу після цього група ССО вирушила на штурм. В результаті їм вдалося вибити росіян з опорного пункту.

«Під прикриттям засобів вогневої підтримки, РЕБ та БпЛА оператори висунулися для проведення спеціальних дій. Після проведення зачистки та встановлення повного контролю над опорним пунктом противника на висоту були заведені визначені підрозділи Сил оборони», – йдеться у повідомленні.

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Під час спецоперації бійці ССО взяли у полон двох російських десантників. Один із них розповів, що потравив до російської армії з в’язниці. За словами полоненого, йому залишалося відсидіти рік і дев’ять місяців.

Нагадаємо, у межах спецоперації «Цитадель» бійці Сил спеціальних операцій знищили біля Криму російську видобувну платформу, яку окупанти використовували для підсилення роботи БпЛА іранського виробництва «Мохаджер-6».