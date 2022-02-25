Бійці ЗСУ відбили атаку десанту росіян в районі Коблево
Ворог втратив убитими не менше 20 осіб
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
0 0
До теми
Нарукавний знак Одеської мехбригади Лицарів зимового походу
Ввечері у п’ятницю, 25 лютого, 28-та механізована бригада імені Лицарів Зимового походу розпочала бій у районі Коблево. Про це повідомляє одеське видання «Думська» з посиланням на командування частини.
Як повідомляється, у командуванні частини, сьогодні ввечері росіяни намагалися висадити там морський та повітряний десант. Однак атаку було відбито. Ворог втратив убитими не менше 20 людей.
Хроніка другого дня опору – у прямій трансляції ZAXID.NET
Тепер ми в Instagram. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET