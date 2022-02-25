Нарукавний знак Одеської мехбригади Лицарів зимового походу

Ввечері у п’ятницю, 25 лютого, 28-та механізована бригада імені Лицарів Зимового походу розпочала бій у районі Коблево. Про це повідомляє одеське видання «Думська» з посиланням на командування частини.

Як повідомляється, у командуванні частини, сьогодні ввечері росіяни намагалися висадити там морський та повітряний десант. Однак атаку було відбито. Ворог втратив убитими не менше 20 людей.

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