ТЦК відзиву на позовну заяву не подав і не надав витребуваних судом документів

Непридатний до військової служби чоловік через Хмельницький окружний адміністративний суд визнав протиправною свою мобілізацію та скасував наказ про призов.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року, до суду звернувся чоловік, який із серпня 2022 року виключений з військового обліку, оскільки його визнали непридатним до служби. Він розповів, що група оповіщення ТЦК у березні 2026 року затримала його та доставила у Хмельницький, оформили довідку про проходження ВЛК, яку він фактично не проходив, а наступного дня доставили до військової частини.

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Мобілізований звернувся до суду, оскільки вважає свій призов незаконним. ТЦК відзиву на позовну заяву не подав і не надав витребуваних судом документів, а також про причини їх неподання не повідомив.

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Цю справу розглянув суддя В’ячеслав Блонський, який дослідив наявні матеріали.

«21.03.2026 позивач не мав статусу військовозобов’язаного, а відповідач не довів наявності законних підстав для його призову на військову службу під час мобілізації. Отже, наказ про призов позивача на військову службу під час мобілізації прийнятий не на підставі та не у спосіб, що визначені законами України, і є протиправним», – вказано у рішенні суду.

Суддя задовольнив позов чоловіка, накази про його призов та зарахування до особового складу військової частини визнали протиправними та скасували. Рішення суду ще можна оскаржити в апеляційному суді.