Сторожинецький районний суд Чернівецької області визнав капітана винним у недбалому ставленні до служби через втечу 10 підлеглих військовослужбовців. Його оштрафували на 17 тис. грн.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у жовтні 2026 року, командир взводу навчальної роти, капітан Олександр Н. не забезпечив дотримання контролю за особовим складом та дотримання дисципліни, через що із 1 по 22 вересня з території військової частини втекли 10 військовослужбовців.

На капітана склали адмінпротокол через недбале ставлення до служби, на засідання суду він не прийшов. З матеріалів справи відомо, що у підпорядкуванні офіцера було 122 військових. Периметр роти обладнаний інженерними загородженнями, є патрулі та днювальні. Із 10 військових, які вчинили СЗЧ, 3 втекли під час консультації лікаря, ще 3 – під час проведення занять.

Цю справу розглянув суддя Василь Бужора, який дослідив усі матеріали та аргументи. Він визнав військового винним у недбалому ставленні до служби та призначив покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити у апеляційному суді.

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