Зеленський заявив, що Україна розраховує на підтримку європейських партнерів у закупівлі ракет

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на підтримку європейських партнерів у фінансуванні закупівлі 500 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot у США. Водночас Київ шукає можливість отримати частину боєприпасів раніше, позичивши їх в інших країн під гарантії майбутніх американських поставок. Про це у суботу, 31 жовтня, писав «Укрінформ».

За словами Зеленського, Україна розуміє, які потреби матиме впродовж зими, однак наявної кількості ракет недостатньо для повноцінного захисту повітряного простору.

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«Ми вдячні Сполученим Штатам Америки. Це дуже хороша пропозиція. Безумовно, треба збирати гроші на цю пропозицію. Я впевнений, що ми знайдемо фінанси завдяки нашим партнерам, передусім європейським», – зазначив президент.

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Він пояснив, що постачання ракет може затягнутися на кілька років. Раніше в медіа писали, що отримати їх Україна може лише після 2030 року. Така затримка пов’язана зі специфікою виробництва озброєння.

Зеленський також зауважив, що США надають або готові надавати Україні ракети зі своїх запасів, однак темпи постачання не дають змоги повною мірою забезпечити потреби української протиповітряної оборони.

Тому Україна продовжує переговори не лише зі Сполученими Штатами, а й із європейськими партнерами та іншими країнами. Президент наголосив, що залежність виключно від американських поставок створила б для України значні труднощі.

Водночас він підкреслив, що анонсований пакет допомоги зі США залишається надзвичайно важливим. Щоб отримати необхідні ракети швидше, Київ планує обговорити з партнерами можливість тимчасово позичити частину боєприпасів із подальшим поверненням у межах майбутніх американських поставок.

«Кілька разів упродовж цієї війни ми виконували… і під час різних діалогів спрацьовувала ця операція, коли ти міняєшся чергами. Я спробую це зробити з деякими партнерами. Той пакет – 500 ракет, ми можемо десь у когось взяти 10, 20, 30 ракет, підписати відповідні гарантії й договори, що потім із того американського пакета ми будемо повертати з якимись відсотками або, може, без відсотків. Тобто це вже далі велика щоденна робота», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у п’ятницю, 30 жовтня, Державний департамент США схвалив продаж Україні 500 ракет PAC-3 MSE для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Ці ракети призначені, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. Очікується, що угоду профінансують партнери України, серед яких Канада, Німеччина та Норвегія, без залучення грошей із бюджету США.