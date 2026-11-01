Українські військові завдали російській армії рекордних втрат

У жовтні Сили оборони України звільнили 96,2 км2 території, що на 10,4 км2 більше, ніж російські військові змогли захопити за цей час. Також українські військові завдали російській армії рекордних втрат за весь період повномасштабної війни. Про це у неділю, 1 листопада, повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, протягом жовтня Росія втратила вбитими та важкопораненими 54,4 тис. військових. Крім того, 21 жовтня російська армія зазнала найбільших добових втрат за час повномасштабної війни – 2250 військовослужбовців.

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Зеленський подякував українським захисникам і захисницям, кожній бригаді та підрозділу за результати на фронті.

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«Росія втрачає. Ми зберігаємо позиції, звільняємо територію і робимо так, щоб кожен день війни коштував агресору максимально дорого», – наголосив президент.

Він також зазначив, що Посія може зупинити ці втрати, обравши припинення вогню та дипломатичний шлях урегулювання війни.

Нагадаємо, 20 вересня Андрій Білецький повідомив про результати другого етапу контрнаступальної операції «Вівальді» на півночі Донецької області. Українські військові звільнили ще два населених пункти та понад 40 км2 території.