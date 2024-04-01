Знищена колона російської техніки

Російська армія на Авдіївському напрямку здійснила наймасштабнішу танкову атаку з 24 лютого 2022 року. Втративши третину своїх танків, росіяни так і не просунулись вперед. Про це 1 квітня пише Forbes із посиланням на співрозмовників у Силах оборони.

За кілька тижнів до штурму росіяни в основному використовували піхоту для наступу на захід від міста. Причина полягала в тому, що їм бракувало техніки після великих втрат під час захоплення Авдіївки.

Останнім часом ситуація змінилася і на Авдіївському напрямку ворог знову застосовував бронетехніку, у тому числі танки. 30 березня приблизно 36 танків і 12 БМП з 6-го танкового полку російської армії, що входить до складу 90-ї танкової дивізії, атакували вздовж дороги, що веде з окупованого Росією Тоненького до підконтрольного Україні села Уманське.

Бійці ЗСУ помітили колону і завдали по ній потужного удару. 12 танків і 8 БМП були підбиті чи знищені. Наступного дня після штурму український Центр оборонних стратегій описав бої навколо Тоненького як «позиційні», тобто жодна зі сторін суттєво не просунулася вперед.

Бійці 25 ОПДБр вже продемонстрували один з невеликих фрагментів розбиття колони ворога західніше Тоненького. На відео в процесі бою українські десантники знищили чотири танки росіян та дві БМП.

Нагадаємо, що за даними Генштабу ЗСУ, за два роки війни росіяни втратили 6986 танків і 13321 бойову броньовану машину.