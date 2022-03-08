Головною метою Центру «SaveUkraineNow» є допомога у місцях найбільшої потреби

У Івано-Франківську запрацював координаційний центр забезпечення спротиву «SaveUkraineNow». Місцева влада, бізнес на громадські ініціативи об'єдналися, щоб забезпечувати потреби територіальної оборони Івано-Франківська та області, ЗСУ, переселенців та нагальні гуманітарні запити.

На сторінці ініціативи зазначено, що головною метою Центру «SaveUkraineNow» є координація, аналіз, збір та направлення різноманітної допомоги у місця найбільшої потреби.

«Створили загальну, синхронізовану базу, щоб зосередити всі запити та можливості та спростити процес забезпечення. Хочемо, щоби допомога, якої потребують наші захисники та тимчасово переміщені особи, була максимально доступною та вчасною. На першому етапі роботи Центру, ми збираємо кошти для забезпечення потреб батальйону Івано-Франківської Тероборони, який відправляється на передову, а також гуманітарних потреб мирних жителів в зоні війни в Сумах та Харкові», – йдеться у повідомленні.

Понад 10 фур гуманітарної допомоги від координаційного центру вже роз’їхались до епіцентрів бойових дій – до Харкова, Сум та на Південь України. Вантажі складаються в першу чергу з медикаментів, а також продуктів харчування, та засобів гігієни – базових речах для життя мирних жителів.

Також координаційний центр виготовляє й постачає їжаки блокування транспортних шляхів для оборони населених пунктів України. «Ми об‘єдналися з виробниками металевих виробів, щоби забезпечити країну всіма видами оборонних їжаків: як великими протитанковими, виготовленими з металевих швелерів або з уживаних рейок, так і меншими зразками – трикутними з листового металу та їжаками на металевому ланці, які пробивають колеса колісному транспорту», – зазначають організатори.

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