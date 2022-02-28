У Івано-Франківську працює декілька пунктів збору допомоги для військових та біженців.

Допомогу для військових приймають у приміщенні народного дому «Просвіта» на вул. Грушевського, 18. Тут Волонтери приймають допомогу на запит військових частин та формувань. Наразі збирають мілітарі-рюкзаки (25-35 літрів), авіаційні GPS-навігатори, планшети, телефони на системі андроїд, ножі складні, ліхтарики (якщо можливо з кріпленням на АКС ), біноклі, прилади нічного бачення, тепловізор - це першочергова необхідність, каски, бронежилети, розгрузки, зубні щітки, терафлю.

Також можна допомогти грошима, пеперахувавши їх за такими реквізитами: 5168742232088827 (ПриватБанк) Ірина Хомин та 5375411504001194 (Монобанк) — Станіслав Матвіїв. Телефон +38093150434 Instagram: @patriot_if Telegram: https://t.me/shtab_oborony_prykarpattya

Сюди ж можна приносити допомогу для ​​Мобілізаційному центру з формування добровольчих батальонів полку «АЗОВ». Терміново потрібні: молотки, цвяхи, інструменти, зварювальний апарат та розхідні матеріали.

Потреба добровольчого батальйону територіальної оборони наразі у базі з раціями, або просто рації які можна налаштувати власноруч, мультітул, аптечках тактичних особових та термобілизні. Принести все можна до приміщення ОДА по вул. Грушевського, 21. Робочий номер штабу: 0680657488

Допомогу для військових у Івано-Франківську приймають і у військовій частині за адресою вул. Чорновола 119. Тут потрібні бронежилети, каски, рації/радіостанції, тепловізори, каремати, аптечки, пісок, щебінь, бетонні блоки та колючий дріт.

Переселенців у Івано-Франківську приймає простір «Вдома» по вул. Галицькій, 29 (3 поверх). Для функціонування простору потрібні крупи, картопля, морква, капуста, спальники, ковдри, подушки, постільна білизна, пледи, рушники та дитячі підгузники. Також допомогу для переселенців можна приносити у Центр надання адмінпослуг по вул. Незалежності, 9.

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