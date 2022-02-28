На території Прикарпаття встановленні блокпости, на яких чергують поліцейські

У Коломиї чоловіків-переселенців перевірятимуть на придатність до військової служби. Про це повідомив міський голова Богдан Станіславський. Водночас мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав чоловіків, які привозять у місто дружин і дітей, добровільно ставати на облік у військкомат.

Міський голова Коломиї Богдан Станіславський у своєму зверненні до мешканців міста у понеділок, 28 лютого, повідомив, що ніч минула спокійно без надзвичайних ситуацій. «Зараз ведуться роботи з покращення системи оповіщення у Коломиї. Вже змонтовано дві додаткові точки з гучномовцями, сьогодні встановлять ще кілька. При монтажі для перевірки роботи з гучномовців вмикають музику. Всіх переселенців-чоловіків будуть перевіряти чи військовозобов'язані вони, чи ні. Продовжуємо зберігати спокій та разом допомагати нашим військовим. Все буде Україна», – зазначив мер Коломиї.

Водночас міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав чоловіків, які привезли у місто свої родини, ставали на облік у військкомат і йшли захищати батьківщину. «Сьогодні я був в нашому військкоматі, черга надзвичайно велика, люди йдуть, але надзвичайно важливо зараз, щоб, ті чоловіки, які переїжджають з дружинами, щоб вони поверталися і йшли воювати. Я звертаюсь до тих чоловіків, які привезли до Івано-Франківська своїх рідних, ставайте на облік у військкомат, йдіть воювати, захищати свою батьківщину», – сказав Руслан Марцінків.

Як повідомили у прес-службі поліції Івано-Франківської області, на блокпостах, що встановленні на території Прикарпаття, задля безпеки поліцейські перевіряють документи та транспорт. «Загалом за минулу добу на спецлінію 102 надійшло понад 1600 повідомлення та звернень. Люди повідомляли про мітки на будівлях та автошляхах, невідомих осіб, підозрілі автомобілі та ряд інших подій чи порушень», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

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