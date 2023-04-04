Правоохоронці виявили 50 коробок з програвачами, які видавали за радіозапчастини для ЗСУ

Бюро економічної безпеки викрило на кордоні волонтерів благодійного фонду, які намагалися ввезти вінілові програвачі під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України. Прилади намагалися перевезти з Польщі до Волинської області.

Про це повідомила у вівторок, 4 квітня, прес-служба БЕБ. Незаконний вантаж з підробними документами вилучили у пропускному пункті «Ягодин».

«Вантаж намагалися видати за радіозапчастини для однієї з військових частин Збройних сил України. Щоправда, гарантійний лист від військової частини, який зловмисники представили на пункті пропуску має ознаки підробки. Детективи провели обшук вантажного автомобіля, за результатами якого вилучено 50 коробок з аудіосистемами. Вартість вантажу встановлюється», – повідомили у прес-службі БЕБ.

За даними правоохоронців, незаконну схему налагодили для того, щоб не платити митні податки за ввезення приладів. Зазначається, що благодійний фонд, членів якого викрили на шахрайстві, працює в Україні дев'ять років. Правоохоронці продовжують розслідування за ч. 1 ст. 212 ККУ (ухилення від податків). Фігурантам злочину загрожує штраф та заборона займатися певною діяльністю до трьох років.