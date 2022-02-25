На таких оборонних блокпостах зупинятимуть авто і ретельно їх перевірятимуть

У Тернополі блокпости на в'їздах в місто переоблаштують під дзоти. Рішення про захист обласного центру прийняли на засіданні штабу оборони Тернопільщини. Загалом облаштують близько чотирьох основних блокпостів.

Рішення про перетворення блокпостів під дзоти прийняли під час термінового засідання штабу оборони Тернопільщини. Також міський голова Тернополя Сергій Надал зазначив, що у місті після нічної повітряної тривогу відновив рух громадського транспорту.

«Блокпости на в’їзді у Тернопіль перетворюють на дзоти для оборони міста. Вночі над Тернополем у різних місцях були помічені ворожі дрони. Обов’язково повідомляйте у поліцію за номером 102. Також звертайте увагу на авто, які шукають об’їзд блокпостів через навколишні села. Про підозрілих осіб чи предмети теж повідомляйте – «102», – повідомив мер Сергій Надал.

Міська влада підготувала лікарні, які у разі потреби готові приймати поранених з інших областей. Тернополян закликають здавати кров для того, щоб зробити резервний запас. Тож біля центру здачі крові утворилися 100-метрові черги. Тернопіль також вже почав приймати для поселення біженців переважно з Києва та Сум.

«Ті, хто має можливість прийняти людей з інших міст у свої домівки, зголошуйтеся за номером телефону 0981747741. Закликаю усіх тернополян до 21 години завершити усі справи і вимкнути зовнішнє світло та світло в будинку чи квартирі. Це потрібно з метою маскування», – зазначив міський голова Сергій Надал.

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