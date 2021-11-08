У деяких BMW не буде сенсорних екранів

Портал Bimmerfest повідомляє, що нові BMW 3 серії, 4 серії (крім i4 EV), X5, X6, X7 і Z4 тимчасово будуть випускатись без сенсорних екранів. Покупцям таких автомобілів BMW запропонує компенсацію у розмірі 500 доларів.

Некомплектні транспортні засоби матимуть на вікнах спеціальні наліпки з кодом 6UY, який означає відсутність сенсорного екрана. Функціональні можливості електроніки, яка зазвичай комплектується сенсорними панелями, зберігаються, включаючи підтримку Android Auto та CarPlay. Але користувачам доведеться взаємодіяти з ними іншими методами, такими як ручка керування на центральному тунелі чи голосові команди.

Через відсутність чіпів BMW також тимчасово не оснащує свої автомобілі опційними системами допомоги при паркуванні. Автомобілі BMW без сенсорної підтримки будуть випускатися на заводі в американському місті Спартанбург, а їх постачання стартує вже цього тижня.