Радянський БТР-60 на параді в Болгарії, 2009 рік

Болгарія вирішила надати Україні 100 броньованих машин із запасів болгарської поліції. Здебільшого, це транспортні машини піхоти. Цей пакет військової допомоги може стати першим рішенням Болгарії допомогти Україні важкою бронетехнікою, якщо відповідне рішення ухвалить парламент.

Військова техніка була закуплена 40 років тому, але не використовувалась. Частина з них має технічні несправності.

«Це броньована військова техніка, закуплена під час Відродження і ніколи не використовувалася. У той же час це створює витрати на зберігання та обслуговування. Українці подбають про те, щоб ця техніка була для них корисною», – сказав Івайло Мірчев з правлячої коаліції «Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія».

З цією передачею болгарські політики розраховують отримати на заміну системи протиповітряної оборони від Сполучених Штатів.

«Наприкінці 2022 року США запропонували Болгарії американські системи протиповітряної оборони на 200 мільйонів доларів, якщо країна надасть Україні старе радянське озброєння. Тимчасовий уряд Радева не скористався цією можливістю, тим самим втративши шанс підвищити обороноздатність нашої армії», – написав депутат у Facebook.

За його словами, за останні 16 місяців Україна закупила у наших військових заводів зброї та боєприпасів на суму близько 2,5 млрд євро. Очікується, що до кінця 2023 року ця сума сягне 3,5 млрд євро.

Про рішення щодо бронетехніки було оголошено лише через тиждень після візиту президента України Володимира Зеленського до Болгарії. Це перша військова допомога Болгарії Україні, про яку опублікована інформація. Військова допомога досі була секретною, але неофіційно повідомлялося, що Болгарія допомагала Україні боєприпасами. Водночас рішення про передачу цих машин ще має ухвалити болгарський парламент.

Імовірно, йдеться про можливу передачу застарілих радянських бронетранспортерів БТР-60, які почали виготовляти у 1960-х роках.

Нагадаємо, в червні міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев повідомив про підготовку нового пакета військової допомоги Україні, який складатиметься зі зброї та боєприпасів, які зберігаються на складах болгарської армії та потребують заміни.