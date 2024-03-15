Передача 100 БТР від Болгарії тривала з липня минулого року

Болгарія відправила в Україну всі бронетранспортери, які обіцяла надати раніше. Про успішне проведення операції з доставки техніки в сусідню державу розповів міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, повідомило «Радіо Свобода» ввечері 14 березня.

Він розповів, що процедуру передання цієї техніки розпочали у липні 2023 року. Упродовж наступних 6 місяців тривав підготовчий етап операції.

«Для виконання логістичної операції з транспортування, завантаження, посилення та маскування бойової техніки було задіяно 26 одиниць спеціальної техніки. До участі в різних етапах залучено 247 військовослужбовців та цивільних», – повідомив Тагарев.

Перекидання техніки з пунктів по всій країні до столиці Болгарії почали наприкінці січня цього року. Перший ешелон БТРів, який складався з 30 вагонів, вирушив 7 березня. Ввесь процес перекидання техніки тривав чотири тижні.

«Я визнаю, що за кращої організації ми могли б заощадити тиждень або 10 днів, але не більше. Дякую всім причетним», – заявив він.

Вартість передання бронетранспортерів обійшлося Болгарії коштувало болгарському бюджету у понад 94 тис. доларів.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року парламент Болгарії ратифікував угоду про безоплатне надання Україні 100 болгарських бронетранспортерів. Згодом президент Румен Радев ветував це рішення. Він стверджував, що болгарські депутати «недостатньо ознайомлені з конкретними параметрами пожертви», що «унеможливлює об’єктивну оцінку необхідності наданого обладнання». Однак у грудні 2023 року парламент Болгарії подолав це вето.