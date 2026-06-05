Чоловіка затримали на АЗС у Чернівцях

На Буковині правоохоронці викрили колишнього військового, який представлявся бригадним генералом розвідки та вимагав гроші за переведення в тилові військові частини. Свої послуги зловмисник оцінив у 6 тис. доларів. Його затримали правоохоронці під час передачі частини грошей. Наразі розслідують його причетність до можливого переведення в тил близько 100 військових.

За даними слідства, ексвійськовий був звільнений зі служби за станом здоров’я. Від родичів одного з військовослужбовців він дізнався про намір перевестися до частини на території Чернівецької області. Зловмисник запевнив знайомих, що має впливові зв’язки серед командування і може посприяти переведенню до тилового підрозділу. Для переконливості він представлявся бригадним генералом, йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора.

Свою послугу ексвійськовий оцінив у 6 тис. доларів. Під час зустрічі біля однієї з АЗС у Чернівцях він отримав 4 тис. доларів. У цей момент його затримали правоохоронці.

За даними департаменту стратегічних розслідувань нацполіції, під час обшуку в нього вилучили понад 15 тис. доларів. Серед документів знайшли також копії особистих довідок, медичних карток майже 100 військовослужбовців та військовозобов’язаних, мобільні телефони. Також черед речей були фейкові накази від військових формувань, подяки за співпрацю.

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Наразі чоловіку інкриміновано ч. 3 ст. 369-2 КК України (зловживання впливом). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Триває встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до схеми. Колишньому військовому загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.