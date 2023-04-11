Російські десантні війська отримали на озброєння важкі вогнеметні системи «Сонцепьок»

Росія може почати активно застосовувати свої повітряно-десантні війська (ПДВ) в майбутніх наступальних операціях проти України. Про це може свідчити передача їм систем залпового вогню ТОС-1А («Сонцепьок»), йдеться у зведенні розвідки Великої Британії за вівторок, 11 квітня.

Британці розповіли, що про їх передачу десантникам російські ЗМІ повідомили на початку місяця.

«Високоруйнівні ТОС-1А, які Росія позначає як «важкий вогнемет», зазвичай використовуються російськими спеціалізованими військами хімічного, біологічного та радіологічного захисту в Україні та раніше офіційно не були пов’язані з ПДВ», – заявили в розвідці.

На думку авторів звіту, ця передача може вказувати на майбутню роль десантників РФ на полі бою в Україні.

«Передача, ймовірно, вказує на майбутню роль ПДВ в наступальних операціях в Україні. Ймовірно, це частина зусиль із відновлення ПДВ після того, як вона зазнала великих втрат у перші дев’ять місяців війни», – вказують аналітики.

Зазначимо, що раніше командування ЗСУ заявило, що в Бахмуті Донецької області почали з’являтися російські повітряно-десантні сили (ПДВ). В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що РФ, імовірно, хоче використати їх для посилення регулярних сил своєї армії, а не груп ПВК «Вагнера». Крім того, через виснаження «вагнерівців» Росія залучає до боїв за Бахмут спецпризначенців.