Міст через Керченську протоку неодноразово зазнавав атаки з боку українських спецслужб

Кримський міст є великою і вразливою структурою, а для його захисту від винахідливих українських спецслужб потрібно дуже багато сил та коштів. Про це йдеться у новому зведенні Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 14 жовтня віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що пошкодження, завдані Україною в липні 2023 року ударом по Кримському мосту, було усунено достроково. Попри те, що міст повністю працездатний, його використання, як і раніше, обмежене через процедури, запроваджені після першого українського удару в жовтні 2022 року. Вантажівки та паливо, як і раніше, перевозяться на поромі.

За даними британської розвідки, Кримський міст залишиться життєво важливою ланкою у підтримці російської окупації Криму та сил Москви на півдні України. Однак тепер міст є значним тягарем безпеки, що вимагає багатокомпонентного захисту, включаючи використання систем протиповітряної оборони та екіпажів, які в іншому випадку були б розгорнуті в іншому місці.

Можливості російських сил захистити цю «велику і вразливу» структуру, як і раніше, будуть наражатися на загрозу «через винахідливість українських військових та служб безпеки».

Нагадаємо, що незаконно збудований окупантами Кримський міст зазнав ударів як мінімум двічі. У жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, що спричинили значні руйнування.

Крім того, у липні 2023 року була ще одна атака на міст. Тоді було зруйновано два прольоти. В СБУ підтвердили причетність спецслужби до цієї атаки та зазначили, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.