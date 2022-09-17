Покинута російська техніка на Харківщині

Наразі незрозуміло, чи має Росія достатні сили на передовій, аби протидіяти можливому українському наступу, спрямованому на деокупацію Луганської області. Таку оцінку наводить Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У відомстві розповіли, що з наступом українських сил на північному сході російські війська встановили оборонний рубіж між річкою Оскіл і містом Сватове на Луганщині. Британська розвідка зазначає, для військ держави-терориста Росії важливе збереження контролю над тимчасово окупованою територією Луганщини, оскільки через неї проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання, які Росія все ще контролює, з Білгородської області Росії.

Крім того, згадана лінія оборони проходить уздовж кордону Луганської області, яку Росія прагне «звільнити» як одну зі своїх безпосередніх військових цілей.

«Будь-яка істотна втрата території в Луганську однозначно підірве стратегію Росії», – наголошують у британській розвідці.

Тож Росія, ймовірно, намагатиметься обороняти рубіж, але для британської розвідки виглядає наразі незрозумілим, «чи мають російські сили на передовій достатні резерви чи достатній моральний дух, щоб протистояти черговому узгодженому наступу українських сил».

Зазначимо, що станом на 17 вересня майже вся Харківська область деокупована. Глава держави зазначив, що окупанти залишили після себе розбиті села. У деяких населених пунктах немає жодного вцілілого будинку. Водночас за даними Генштабу, ворог продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області.