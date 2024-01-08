Оперативники «СМЕРШ» вже розпочали роботу на території Росії

Росія поновила контррозвідувальну організацію радянських часів, яку створив диктатор Іосіф Сталін – «Смерш». Зображення оперативників, які ходять у формі з цією абревіатурою, поширилися соцмережами, повідомили у понеділок, 8 січня, у прес-службі Міноборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, російські посадовці заявили про відновлення роботи «Смерш» ще наприкінці 2023 року. У соцмережах вже почали з’являтися фото та відео із російськими спецпризначенцями, які мають нашивки «Смерш».

Зокрема, російські оперативники прийшли до мешканця Бєлгорода, який оприлюднив роботу місцевого ППО. Росіянина змусили публічно просити вибачення. На відео чітко видно двох російських службовців, які стоять в уніформі «Смерш».

«Наразі незрозуміло, чи оновлена назва означає якісь нові повноваження або роль російської контррозвідки, чи це просто ребрендинг. Однак це є ще одним прикладом того, як російська влада свідомо обставляє російсько-український конфлікт у дусі Другої світової війни, а також акцентує на ймовірному проникненні зовнішніх загроз у країну», – повідомили у прес-службі Міноборони Великої Британії.

Зазначимо, «Смерш» – абревіатура фрази «смерть шпигунам», яку створив радянський диктатор Іосіф Сталін у 1943 році. Загони «Смерш» існували три роки – до 1946 року, та за цей час встигли заарештувати приблизно 700 тис. осіб на території СРСР. Попри те, що офіційною функцією організації була боротьба зі шпигунами у тилу, фактично «Смерш» виконував каральні та репресивні функції, підпорядковуючись безпосередньо Сталіну.