Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов назвав три основні цілі запуску безпілотників по Росії, вказавши на необхідність вивести з «зони комфорту» жителів країни-агресорки.

В інтерв’ю The Economist Буданов сказав, однією з цілей є виснаження російської системи протиповітряної оборони, по-друге, виведення з ладу військового транспорту і бомбардувальників, і, по-третє, завдання шкоди військовим виробничим об'єктам, як, наприклад, нещодавній удар по заводу з виробництва ракетного палива в Тверській області.

«Ми хочемо вивести їх із зони комфорту», – наголосив керівник ГУР.

За словами Буданова, вторинна мета запуску безпілотників - психологічна, щоб посіяти занепокоєння серед населення і порушити нормальні економічні процеси всередині Росії. Закриття великих аеропортів у Санкт-Петербурзі та Москві, наприклад, стало майже щоденним явищем.

Буданов впевнений, що «безпілотники, безумовно, полегшать операції зі звільнення наших територій». «Безпілотники не мають страху. Їх не шкода», – наголосив він.

Водночас Буданов відкиннув припущення про те, що українські удари дронами та ракетами по об’єктах на території Росії можуть призвести до ескалації або що Україна є агресором. За його словами, Україна не порушує правил війни. Буданов наголосив, що в Росії «нуль» жертв серед цивільного населення. Що стосується ядерної загрози, то, на думку Буданова, ці аргументи висувають ті, хто симпатизує російському лобі.

Нагадаємо, раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна цього року збільшить виробництво дронів у 140 разів.