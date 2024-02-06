CRV7 – канадська некерована авіаційна ракета калібру 70 мм

Керівник української розвідки Кирило Буданов закликав уряд Канади передати Україні ракети CRV7, які там планують утилізувати. Про це він сказав в інтерв'ю канадському Global News.

За словами Буданова, це допомогло б Україні відбиватися від російських військ і заощадило б канадським платникам податків витрати на утилізацію цих ракет. CRV7 можна використовувати як в українських ударних вертольотах, так і в наземних пускових установках для ураження російських танків і артилерії. Буданов відзначив, що Україна обговорювала це питання з Канадою, але все ще очікує на рішення.

Понад 83 тис. ударних ракет класу «повітря – земля» CRV7 зберігаються на складі боєприпасів канадських збройних сил. Канаді вони більше не потрібні, і вона вже обрала приватного підрядника для їхньої утилізації.

Канадські посадовці заявили, що розглядають запит України, але попередили, що ракетам CRV7 вже десятиліття, і вони могли стати нестабільними, а отже – небезпечними для використання й транспортування.

Проте Буданов стверджує, що «українці готові взяти на себе ризики» і звикли працювати зі старими боєприпасами.

CRV7 – канадська некерована авіаційна ракета калібру 70 мм із оперенням, призначена для ударів по наземних цілях. Ця некерована авіаційна ракета була використана на початку 1970 років, як удосконалена версія стандартної американської НАР, що мала такий же калібр. CRV7 була найбільш потужною з НАР, існуючих на той час.