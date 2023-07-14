Буданов прокоментував можливість створення «українського Моссаду»
«Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує»
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Україні не треба створювати аналог ізраїльського Моссаду, бо ГУР вже успішно ліквідовує ворогів. Про це глава ГУР Кирило Буданов заявив в інтервʼю Reuters.
Главу ГУР запитали про порівняння його спецслужби з Моссадом. Зазначається, що Росія звинувачувала українські спецслужби у вбивствах російських «провоєнного блогера та провоєнного журналіста». Україна офіційно не підтверджувала свою причетність до цього.
Журналіст зауважив, що перспектива надсилання українською спецслужбою кілерів для полювання на ворогів України, викликає порівняння з ізраїльським Моссад.
«Якщо ви запитуєте про Моссад який відомий за ліквідацією ворогів своєї держави, то ми це робили й будемо це робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує», – сказав він.
Моссад – зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю. Також його називають «політичною розвідкою» Ізраїлю, за своїм призначенням та функцій порівнянною з ЦРУ. Вважається однією з найбільш ефективних і професійних спецслужб у світі. Моссад відомий перш за все своїми зухвалими ліквідаціям ворогів Ізраїлю на території інших країн.