Кирило Буданов не бачить потреби у створенні «українського Моссаду»

Україні не треба створювати аналог ізраїльського Моссаду, бо ГУР вже успішно ліквідовує ворогів. Про це глава ГУР Кирило Буданов заявив в інтервʼю Reuters.

Главу ГУР запитали про порівняння його спецслужби з Моссадом. Зазначається, що Росія звинувачувала українські спецслужби у вбивствах російських «провоєнного блогера та провоєнного журналіста». Україна офіційно не підтверджувала свою причетність до цього.

Журналіст зауважив, що перспектива надсилання українською спецслужбою кілерів для полювання на ворогів України, викликає порівняння з ізраїльським Моссад.

«Якщо ви запитуєте про Моссад який відомий за ліквідацією ворогів своєї держави, то ми це робили й будемо це робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує», – сказав він.

Моссад – зовнішня розвідувальна служба Ізраїлю. Також його називають «політичною розвідкою» Ізраїлю, за своїм призначенням та функцій порівнянною з ЦРУ. Вважається однією з найбільш ефективних і професійних спецслужб у світі. Моссад відомий перш за все своїми зухвалими ліквідаціям ворогів Ізраїлю на території інших країн.