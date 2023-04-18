Підготовка до контрнаступу України йде за графіком, а Росія перейшла до стратегічної оборонної операції. Про це голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю NV.

Буданов не розкрив жодних деталей щодо контрнаступу, однак порадив «не слухати весь той шлак, який зараз несеться по інтернету».

«Не слухайте весь той шлак, який зараз несеться по інтернету – одні кажуть, що зараз почнеться, інші – ні, вони вже його скасували. Не розуміють ситуацію ні перші, ні другі», – сказав він.

За його словами, Росія перейшла до стратегічної оборонної операції: їхнє завдання – утримати захоплені території.

«31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу, так званого зимово-весняного. Вони мали вийти на адмінкордони Донецької і Луганської області. Знову ж таки, це навіть не п’ята вже спроба, яка провалилася. Наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції в Росії станом на зараз нема. І найближчим часом не буде», – розповів він.

За його словами, виключенням є два райони, де першим є спроба захопити Бахмут.

«Тут треба теж відверто сказати, що Бахмут вони "майже захоплюють", згідно їхніх заяв, з червня 2022 року. Скоро буде календарний рік, як вони його "вже майже захопили". Там ситуація складна, але все-таки Бахмут як стояв, так і стоїть», – розповів Буданов. «Другий виняток – це спроба зробити напівохоплення Авдіївки з північного боку.

Журналіст нагадав Буданову його слова про те, що навесні армія України увійде до Криму, на це він відповів, що «маємо ще в запасі час». Також у Буданова запитали його прогнози на рік-два.

«Ви занадто далеко хочете зайти у цьому питанні. Те, що буде відбуватися, – це завершення війни. Завершення війни відновленням наших кордонів. Що буде відбуватися далі, цей проміжок, який ви зічапаєте, це вже питання не про війну йде. Це буде питання перебудови повоєнної України. Це абсолютно інша тематика розмови», – сказав керівник