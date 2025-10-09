За 4 млн доларів пропонують придбати маєток з виходом до озера

Маєток на 870 м2 у Козині, який належав родині колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, продають за 4 млн доларів. Про це у четвер, 9 жовтня, повідомив журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач.

За його словами, відповідне оголошення розмістила у себе на сторінці в соцмережах представниця компанії, яка спеціалізується на продажах елітної нерухомості. Згідно з оголошенням, за 4 млн доларів пропонують придбати маєток на 870 м2 із виходом до озера. Будинок розташований на ділянці 0,24 га у котеджному містечку «Золоті ворота» в Конча-Заспі.

На першому поверсі розташовані:

вітальня зі зоною їдальні та виходом на терасу,

кухня,

гостьова спальня,

кінотеатр,

зимовий сад,

три санвузли,

SPA-зона з басейном і сауною,

гараж на три автомобілі,

кімната для персоналу,

підсобні приміщення.

Другий поверх має:

головну спальню з гардеробною і санвузлом,

дві спальні з окремими вбиральнями,

кабінет-бібліотеку,

житловий блок для персоналу.

Будинок продають повністю умебльованим та оснащеним побутовою технікою.

«У 2019 році ЗМІ зазначали, що представники організацій «Національний корпус» і «Національні дружини» пікетували будинок Ігоря Гладковського, сина відстороненого з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Судячи з фото – мова про саме цей будинок. Це сталось після скандалу з можливими розкраданнями в оборонній сфері», – розповів журналіст.

Журналісти «Української правди» підтвердили у рієлторки факт продажу будинку, однак вона відмовилася розкривати інформацію про власників.

Справа Олега Гладковського

Олег Гладковський (Свинарчук до 2014 року) був одним із головних бізнес-партнерів п’ятого президента України Петра Порошенка. Він керував корпорацією «Богдан», акціонером якої був також й експрезидент. Гладковський обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО з 2015 до 2019 року.

За даними НАБУ, колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони обвинувачують в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у 2017 році. Цим вони завдали збитків державі на понад 17 млн грн.

19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.

У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов’язання. Після цього, обвинувачений перестав з’являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. У квітні 2024 року НАБУ оголосило його в розшук.

Журналісти повідомляли, що Гладковський, імовірно, виїхав за кордон вже після повномасштабного вторгнення. У липні 2022 року УП публікувала фото фігуранта з п’ятизіркового готелю Radisson у Варшаві.

14 травня 2025 року правоохоронці затримали Гладковського в Іспанії.