Маєток родини ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського виставили на продаж
Маєток розташований у котеджному містечку «Золоті ворота» в Конча-Заспі
Маєток на 870 м2 у Козині, який належав родині колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського, продають за 4 млн доларів. Про це у четвер, 9 жовтня, повідомив журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач.
За його словами, відповідне оголошення розмістила у себе на сторінці в соцмережах представниця компанії, яка спеціалізується на продажах елітної нерухомості. Згідно з оголошенням, за 4 млн доларів пропонують придбати маєток на 870 м2 із виходом до озера. Будинок розташований на ділянці 0,24 га у котеджному містечку «Золоті ворота» в Конча-Заспі.
На першому поверсі розташовані:
- вітальня зі зоною їдальні та виходом на терасу,
- кухня,
- гостьова спальня,
- кінотеатр,
- зимовий сад,
- три санвузли,
- SPA-зона з басейном і сауною,
- гараж на три автомобілі,
- кімната для персоналу,
- підсобні приміщення.
Другий поверх має:
- головну спальню з гардеробною і санвузлом,
- дві спальні з окремими вбиральнями,
- кабінет-бібліотеку,
- житловий блок для персоналу.
Будинок продають повністю умебльованим та оснащеним побутовою технікою.
«У 2019 році ЗМІ зазначали, що представники організацій «Національний корпус» і «Національні дружини» пікетували будинок Ігоря Гладковського, сина відстороненого з посади першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Судячи з фото – мова про саме цей будинок. Це сталось після скандалу з можливими розкраданнями в оборонній сфері», – розповів журналіст.
Журналісти «Української правди» підтвердили у рієлторки факт продажу будинку, однак вона відмовилася розкривати інформацію про власників.
Справа Олега Гладковського
Олег Гладковський (Свинарчук до 2014 року) був одним із головних бізнес-партнерів п’ятого президента України Петра Порошенка. Він керував корпорацією «Богдан», акціонером якої був також й експрезидент. Гладковський обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО з 2015 до 2019 року.
За даними НАБУ, колишнього першого заступника секретаря РНБО, ексзаступника міністра оборони та директора департаменту Міністерства оборони обвинувачують в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у 2017 році. Цим вони завдали збитків державі на понад 17 млн грн.
19 жовтня 2019 року ВАКС заарештував Гладковського з альтернативою внесення 10,6 млн грн застави. 21 жовтня 2019 року за нього внесли заставу.
У березні 2022 року суд звернув заставу в користь ЗСУ, і змінив запобіжний захід на особисте зобов’язання. Після цього, обвинувачений перестав з’являтись на судових засіданнях, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон. У квітні 2024 року НАБУ оголосило його в розшук.
Журналісти повідомляли, що Гладковський, імовірно, виїхав за кордон вже після повномасштабного вторгнення. У липні 2022 року УП публікувала фото фігуранта з п’ятизіркового готелю Radisson у Варшаві.
14 травня 2025 року правоохоронці затримали Гладковського в Іспанії.