Щоб троянди довше не в’янули, не вистачить просто води – потрібно знати, що саме додати. Express розповідає, як зробити так, щоб букет простояв два тижні.

Що слід додати у воду для троянд?

Фахівчиня з домашніх лайфхаків Шантель Міла розповіла, як просто зберегти їхню довговічність. Вам допоможуть два простих продукти з кухонної шафки.

Отже, коли ви наповните вазу водою, додайте одну столову ложку цукру для підживлення квітів та дві столові ложки білого оцту, щоб запобігти росту бактерій.

Але на цьому лайфхак Шантель не закінчується: потрібно обов’язково обрізати стебла квітів до потрібної довжини та під правильним кутом.

«Обріжте кінчики під кутом 45 градусів, видаліть зайве листя та насолоджуйтесь свіжим цвітінням довше», – додала вона.