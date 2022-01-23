"Буковельський експрес" курсує через найпопулярніші карпатські курортні села

У понеділок, 24 січня, на маршрутах регіональних поїздів сполученням Львів – Чернівці та Львів – Татарів (Буковель) – Ясіня з'являться додаткові зупинки, повідомляє прес-центр Львівської залізниці.

Так, поїзд № 702/701 Львів – Чернівці робитиме зупинку на станції Галич, а регіональний експрес № 810/809 Львів – Татарів (Буковель) – Ясіня зупинятиметься на станції Вороненко та залізничному переїзді Лазещина.

Графік руху регіонального потягу № 702/701 буде таким: відправлення зі Львова – о 18:10, Галич – 19:45-19:48, далі – за графіком, прибуття у Чернівці – 22:14.

«Буковельський експрес» № 810/809 вирушатиме зі Львова за графіком – о 06:40, Вороненко – 12:02-12:04, Лазещина – 12:18-12:19, Ясіня – 12:30. Зворотно з Ясіні поїзд вирушатиме о 16:26 (замість 16:30), Лазещина – 16:38-16:40, Вороненко – 16:57-16:59, далі – за графіком, прибуття у Львів – 22:10.