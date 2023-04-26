Ліснику загрожує до дев'яти років тюрми з конфіскацією майна

Правоохоронці затримали лісника із Буковини за систематичне переправлення ухилянтів закордон. За даними слідства, майстер лісу приймав призовників у себе вдома та за маршрутом в обхід пунктів пропуску проводив військовозобов’язаних чоловіків до Румунії. Затримали працівника лісгоспу після одержання коштів від чергового ухилянта. Наразі за скоєне ліснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як у середу, 26 квітня, повідомила прес-служба Чернівецької обласної прокуратури, майстер лісу одного з лісогосподарських підприємств на Буковині налагодив схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків до Румунії.

«За грошову винагороду у 2,5 тис. доларів забезпечував незаконну переправу поза пунктами пропуску військовозобов’язаних до Румунії. Гостинно приймав їх у себе вдома, а після розрахунку ці особи супроводжувались до місця перетину держкордону», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Ліснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (організація незаконного переправлення чоловіків через держкордон України). Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. За скоєне ліснику загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Правоохоронці встановлюють можливу причетність інших осіб до переправлення ухилянтів до Румунії.